Polícia prende suspeitos de envolvimento em duplo homicídio em Jandaia

Três adultos foram presos e um menor foi apreendido, suspeitos de estarem envolvidos em um duplo homicídio ocorrido no dia 29 de outubro, durante uma festa de aniversário em uma chácara localizada às margens da BR-369, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Discussão em bar na região por causa de dívida termina em tijoladas

As prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira (17) e foram efetuadas pela Polícia Civil de Jandaia do Sul, com o apoio de policiais civis das cidades de Apucarana, Arapongas, São João e Mandaguari. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre eles, cinco foram de prisões temporárias e duas de menores.

continua após publicidade

O crime

Luiz Felipe da Costa, de 21 anos e Thiago Rafael Costa Lopes de 36, foram assassinados a tiros na madrugada do dia 29 de outubro em uma chácara de Jandaia do Sul. Um morreu no local, dentro de um carro e, o outro chegou a ser encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu. Uma terceira pessoa, que era o aniversariante, também foi atingida no braço e atendida pelas equipes de socorro.

Siga o TNOnline no Google News