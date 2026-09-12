Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Borrazópolis

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Homem foi detido com cerca de 255 gramas de maconha durante uma ação da Rotam e RPA na noite desta sexta-feira (11).

A Polícia Militar prendeu um suspeito por tráfico de drogas em Borrazópolis, no Vale do Ivaí, na noite desta sexta-feira (11). A abordagem ocorreu por volta das 21h, após denúncias sobre venda de entorpecentes em uma residência.

Segundo a PM, equipes da Rotam e da RPA foram até o endereço para verificar a denúncia. Ao perceber a chegada dos policiais, um dos moradores correu para dentro da casa.

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Ainda conforme a polícia, o homem dispensou um objeto no chão durante a fuga. Na sequência, os policiais fizeram a abordagem e realizaram buscas no imóvel.

Durante a ação, os policiais encontraram cerca de 255 gramas de maconha. Parte da droga estava dividida em 27 cigarros, que estariam prontos para venda.

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Além disso, os policiais apreenderam uma porção da droga em tablete. Também foram encontrados uma faca com resquícios de entorpecente, um caderno com anotações e um celular.

De acordo com a PM, um dos abordados assumiu ser o proprietário da droga. Por isso, os policiais deram voz de prisão ao suspeito.

O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil.

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