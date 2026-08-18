Polícia prende suspeito de tentativa de estelionato em Ivaiporã

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Homem teria pedido dinheiro a vítima de furto de motocicleta em troca de informações sobre o veículo.

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante, nesta terça-feira (18), um homem suspeito de tentativa de estelionato em Ivaiporã. A ação foi realizada pela 54ª Delegacia Regional de Polícia.

O caso começou após uma motocicleta ser furtada no dia 14 de agosto. Depois do crime, a vítima passou a receber mensagens e áudios de um homem que dizia saber onde estava o veículo.

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Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria pedido dinheiro para revelar a suposta localização da motocicleta e ajudar na devolução do bem.

Durante as diligências, porém, os policiais não encontraram provas de que ele realmente soubesse onde estava o veículo. Também não foi identificada informação concreta que confirmasse a localização da motocicleta.

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Com isso, uma equipe da Polícia Civil localizou o suspeito em uma via pública e o levou à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

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Após avaliar as circunstâncias, a Autoridade Policial confirmou a prisão em flagrante pela prática, em tese, de tentativa de estelionato.

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A Polícia Civil orienta vítimas de furtos ou roubos de veículos a não fazer pagamentos a pessoas que prometam localizar ou recuperar o bem sem apresentar comprovação. Casos desse tipo devem ser comunicados imediatamente às autoridades policiais.