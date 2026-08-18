Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
PCPR

Polícia prende suspeito de tentativa de estelionato em Ivaiporã

Homem teria pedido dinheiro a vítima de furto de motocicleta em troca de informações sobre o veículo.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia prende suspeito de tentativa de estelionato em Ivaiporã
Autor 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante, nesta terça-feira (18), um homem suspeito de tentativa de estelionato em Ivaiporã. A ação foi realizada pela 54ª Delegacia Regional de Polícia.

O caso começou após uma motocicleta ser furtada no dia 14 de agosto. Depois do crime, a vítima passou a receber mensagens e áudios de um homem que dizia saber onde estava o veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Civil apreende pistola em investigação de violência doméstica em Ivaiporã

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria pedido dinheiro para revelar a suposta localização da motocicleta e ajudar na devolução do bem.

Durante as diligências, porém, os policiais não encontraram provas de que ele realmente soubesse onde estava o veículo. Também não foi identificada informação concreta que confirmasse a localização da motocicleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isso, uma equipe da Polícia Civil localizou o suspeito em uma via pública e o levou à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Após avaliar as circunstâncias, a Autoridade Policial confirmou a prisão em flagrante pela prática, em tese, de tentativa de estelionato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil orienta vítimas de furtos ou roubos de veículos a não fazer pagamentos a pessoas que prometam localizar ou recuperar o bem sem apresentar comprovação. Casos desse tipo devem ser comunicados imediatamente às autoridades policiais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESTELIONATO furto de motocicleta ivaipora polícia civil prisão em flagrante segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV