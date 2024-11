Polícia prende suspeito de esfaquear homem nas costas em Ivaiporã

continua após publicidade

Na noite de segunda-feira (28), um homem de 54 anos foi esfaqueado na Rua Dorvalina Dias de Jesus, no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A vítima foi socorrida pelo Siate e levada ao hospital em estado grave. O autor foi preso pela Polícia Militar (PM).

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada via Copom para atender à ocorrência por volta das 19h30. No local, os policiais encontram o homem sentado no chão, com uma faca cravada nas costas. Ainda durante o atendimento, o homem relatou aos policiais o autor da agressão, que seria um conhecido com quem teve uma discussão antes do ataque.

Com base nas informações fornecidas, a polícia até a residência do suspeito. Populares informaram que ele havia fugido para uma mata próxima. A equipe fez buscas no local e localizou o homem deitado entre a vegetação.

O suspeito, apresentava um corte na mão direita, indagado a respeito da situação, ele- relatou que teve uma discussão com a vítima e durante a discussão teria desferido um golpe de faca em sua mão direita. Ele então pegou uma faca na casa do sogro e perseguiu a vítima, que tentou fugir de bicicleta e teria golpeado o homem nas costas.

As roupas do autor estavam sujas de sangue, e ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à sede da 6ª CIPM para registro do boletim de ocorrência.

A faca usada na agressão também foi apreendida pela equipe. Tanto o agressor quanto as provas foram levadas à Central de Flagrantes da 54ª DRP para as providências de polícia judiciária.



