Polícia prende suspeito de abusar de uma menina de 13 anos

A prisão aconteceu na região conhecida como Carvoeiro, no Distrito de Ribeirão Bonito

Um homem de 26 anos foi preso em Grandes Rios, no Vale do Ivaí, por policiais da 53ª Delegacia Regional de Faxinal (53ª DRP) no começo da noite de segunda-feira (27). O suspeito foi detido na região conhecida como Carvoeiro, no Distrito de Ribeirão Bonito.

Segundo o delegado Ricardo Mendes, contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela justiça da Comarca de Grandes Rios.

De acordo com as investigações, os abusos são contra uma menina de 13 anos. Na época, o acusado, que era o padrasto da menina e aproveitava para abusar sexualmente da enteada.

Após receber voz de prisão, o rapaz foi encaminhado à carceragem da Cadeia Pública de Faxinal, onde ficou à disposição do Poder Judiciário. Num primeiro momento, ele negou que tenha cometido tal ato.

