Polícia prende segundo envolvido em troca de tiros em Mauá da Serra

Imagem Ilustrativa - O segundo envolvido na tentativa de furto e troca de tiros com a PM foi preso nesta quarta (23) em Mauá da Serra

A Polícia Militar de Mauá da Serra fez a prisão do segundo dos três homens acusados de uma tentativa de furto em propriedade rural do município, na noite de terça-feira (22). Eles foram abordados pela PM numa estrada rural e dois deles conseguiram fugir pelo mato. Um dos fugitivos chegou a trocar tiros com os policiais. O motorista do carro usado pelos assaltantes já havia sido preso.

Na manhã de quarta-feira (23), moradores da Gleba Aurora informaram à polícia terem visto dois homens saindo do meio de uma mata, nas proximidades do local onde houve o confronto com a PM na noite de terça-feira. Segundo os moradores, um usava um jeans rasgado e camisa escura e o outro estaria de moletom e camiseta, com uma blusa amarrada na cintura.

A equipe da PM se deslocava para a área quando encontrou, na BR 376, um homem caminhando. Ele tinha as mesmas características relatadas por testemunhas da Gleba Aurora: estava de moletom e tinha a blusa amarrada à cintura. Abordado, o rapaz, de 23 anos, morador de Mauá da Serra, confessou que participou do crime na noite de terça-feira, na Gleba Aurora.

O preso contou que foi um dos dois fugitivos que escapou pelo mato quando o veiculo em que estavam foi abordado pela Polícia Militar. O rapaz ainda informou que seria cunhado do motorista do veículo, que foi preso ainda na noite de terça. E também identificou aos policiais quem seria o terceiro componente do grupo que, segundo ele, teria ido à propriedade rural para furtar gado. O preso negou que tenha sido o autor dos disparos contra os policiais.

Na noite de terça-feira (22), um homem ligou para a Polícia Militar informando que seu irmão, que mora na gleba, havia telefonado informando que estaria ocorrendo um roubo. O homem teria notado a chegada de um grupo e conseguiu fugir da casa antes de ser rendido pelos invasores. Acionada, a Polícia encontrou com o veículo dos suspeitos ainda na estrada, quando seguia em direção ao endereço da ocorrência. Dos três ocupantes, um fugiu pelo mato, fazendo disparos contra os policiais, um segundo correu para o mato quando fingia se entregar aos policiais e o motorista foi preso no local.

