Polícia prende quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Jardim Alegre
Ação da Rotam e da RPA apreendeu 566 gramas de cocaína e R$ 335 em dinheiro no município
Quatro pessoas foram presas na noite de sexta-feira (4) suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em uma ação da Rotam e da RPA, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.
Segundo a Polícia Militar, um dos presos teria ido ao local para comprar drogas e revendê-las no distrito de Jacutinga.
Uma mulher também foi presa após denúncias de que estaria comercializando entorpecentes no município.
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Outro casal também foi preso durante a ação. Os dois usavam tornozeleira eletrônica por prisões anteriores relacionadas ao tráfico.
Segundo a PM, o casal estaria envolvido no financiamento e na distribuição de drogas na região. Eles teriam recebido uma quantidade significativa de cocaína no dia anterior.
A polícia apreendeu 566 gramas de cocaína, divididas em três porções. O valor estimado da droga no comércio varejista seria de aproximadamente R$ 50 mil.
Também foram apreendidos um celular e R$ 335 em dinheiro. Os quatro suspeitos foram encaminhados para os procedimentos legais.
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