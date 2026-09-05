Polícia prende quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Jardim Alegre

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Ação da Rotam e da RPA apreendeu 566 gramas de cocaína e R$ 335 em dinheiro no município

Quatro pessoas foram presas na noite de sexta-feira (4) suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em uma ação da Rotam e da RPA, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar, um dos presos teria ido ao local para comprar drogas e revendê-las no distrito de Jacutinga.

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Uma mulher também foi presa após denúncias de que estaria comercializando entorpecentes no município.

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Outro casal também foi preso durante a ação. Os dois usavam tornozeleira eletrônica por prisões anteriores relacionadas ao tráfico.

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Segundo a PM, o casal estaria envolvido no financiamento e na distribuição de drogas na região. Eles teriam recebido uma quantidade significativa de cocaína no dia anterior.

A polícia apreendeu 566 gramas de cocaína, divididas em três porções. O valor estimado da droga no comércio varejista seria de aproximadamente R$ 50 mil.

Também foram apreendidos um celular e R$ 335 em dinheiro. Os quatro suspeitos foram encaminhados para os procedimentos legais.

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