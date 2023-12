Polícia prende mulher em Ivaiporã por posse ilegal de arma de fogo

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta segunda-feira (18), policiais civis da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão em uma chácara nas proximidades do Pátio de Máquinas da Prefeitura de Ivaiporã.

A ação foi motivada por boletins de ocorrência registrados por moradores de sítios vizinhos, que denunciaram constantes disparos de arma de fogo na propriedade.

No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre .16 e uma arma de pressão. As armas teriam sido usadas para ameaçar os vizinhos, em razão de desavenças sobre os limites entre as propriedades.

A proprietária do sítio, uma mulher de 51 anos, foi autuada em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ela foi liberada após o pagamento de fiança.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias de crimes, que podem ser feitas diretamente ao WhatsApp da instituição, pelo número (43) 3472-1181.

