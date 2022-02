Polícia prende homem suspeito de assassinato em Lunardelli

Da Redação

Leonardo Martins da Silva, 24 anos

A Polícia Civil de São João do Ivaí cumpriu o mandado de prisão de um homem de 22 anos, suspeito do homicídio registrado no início de dezembro, em Lunardelli. A prisão ocorreu no bairro Mutirão, nesta segunda-feira (31), após uma série de diligências da polícia, sob comando do delegado Gustavo Pinho, que ainda trabalha para identificar um segundo suspeito do crime.

O homem preso é acusado pela morte de Leonardo Martins da Silva, de 24 anos, no dia 5 de dezembro. A vítima foi morta com um tiro na cabeça, no interior de uma casa em Lunardelli.

O crime aconteceu no Conjunto Nossa Senhora do Rocio e, conforme relato de populares à época, dois homens teriam efetuado pelo menos três disparos e fugido em seguida, numa motocicleta.

No local do crime, a Polícia Militar encontrou buchas de maconha, que foram apreendidas e entregues à delegacia de São João do Ivai, responsável pelas investigações do caso. A vítima já tinha passagens pela polícia, por tráfico de drogas e, na ocasião do crime, inclusive, usava tornozeleira eletrônica decorrente de medidas judiciais.