Polícia prende homem que tentou matar amante da ex-esposa

A cartucheira calibre 32, usada na tentativa de homicídio em Mandaguari

Um casamento malsucedido, com a disputa de paternidade de uma criança, terminou em caso de polícia, nesta segunda-feira (25). Um homem foi preso ao tentar matar o atual companheiro da ex-esposa, com um tiro de espingarda, depois de uma discussão sobre a guarda de duas crianças. O caso se deu em Mandaguari e a prisão foi feita pela Policia Militar de Jandaia do Sul.

A rixa entre os dois homens, que se arrastaria há algum tempo, envolve, além da mulher, a paternidade de uma das crianças. Segundo o próprio autor, os dois tiveram uma discussão nesta segunda-feira (25), quando o atual companheiro da ex-esposa teria ameaçado se mudar com a mulher para outra cidade, para que o homem não pudesse mais ver a filha.

O próprio autor da tentativa de homicídio contou que após a troca de ameaças, ele voltou para sua casa, pegou a arma, foi novamente ao encontro do rival e fez o disparo. A vítima foi socorrida pelo Samu Aéreo e levada para Maringá, em estado grave.

O autor conta que ele e a mulher foram casados por cerca de 14 anos. E tiveram uma filha. Por conta de uma discussão grave, os dois chegaram a se separar, há uns três anos. Algum tempo depois, no entanto, reataram o casamento e nasceu uma outra criança. Segundo o homem preso, ele se separou novamente da mulher há um mês, quando soube, por terceiros, que um exame de DNA comprovaria que o pai da criança mais nova é outro homem, com quem sua esposa passou a se relacionar durante a primeira separação. Ainda segundo o autor, a mulher e o atual companheiro dela estariam impedindo que ele visse a filha mais velha e ameaçando se mudar para outra cidade, levando as crianças para longe dele.

“Eu criei a criança mais nova por um ano e seis meses como um pai, como uma filha. Se eu soubesse que era de outro homem nem teria reatado o casamento”, disse, em entrevista.

A PRISÃO

A Polícia Militar de Jandaia do Sul foi acionada no início da tarde desta segunda-feira (25), pelas equipes da PM que atenderam o caso, em Mandaguari. O autor do disparo, ocupando um veículo Gol, teria fugido pela BR sentido Jandaia.

Com as informações detalhadas sobre as características do veículo, a equipe da PM de Jandaia do Sul foi até o primeiro trevo de acesso a Jandaia, sentido Mandaguari, quando conseguiu localizar o veículo. O condutor do veículo, com manchas de sangue na roupa, não resistiu à prisão, confessando de imediato o que acabara de fazer e mostrou a arma, que estava no banco traseiro do veículo. A polícia apreendeu a arma, um cartucho intacto e outro deflagrado, que estava dentro do bolso da calça do autor.

Realizada a prisão, a PM de Jandaia do Sul informou às equipes de Mandaguari, que estavam à procura do autor. Conforme boletim de ocorrência, indagado sobre a arma de fogo, o homem informou ter acabado de efetuar um disparo contra outro homem que, segundo ele, teria feito ameaças diversas vezes. O homem preso, a arma e os cartuchos apreendidos foram encaminhados pela PM para a Delegacia da Polícia Civil, para as providências.