Polícia prende homem por importunação contra criança de 3 anos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) registrou na terça-feira (19), um caso de importunação sexual contra uma criança de 3 anos em São João do Ivaí. A situação foi por volta das 21h30, na Avenida Itaipu, próximo ao pátio da Coamo.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a guarnição foi chamada por volta das 21h40 e, no local, encontrou o morador da residência, juntamente com sua mãe, esposa e a filha de 3 anos, no quintal da residência.

- LEIA MAIS: Mulher é atendida pelo Samu em Ivaiporã após levar soco do ex-namorado

continua após publicidade

No lado de fora do portão encontrava-se um senhor vestindo camiseta azul, calça jeans e que insistentemente forçava o portão da residência.



Mesmo diante da equipe policial, ele dizia que gostaria de ver a “lindinha”, se referindo à criança, e mostrava o órgão genital. Ele ainda provocava a avó com gestos e palavras ofensivas.

A equipe então deu voz de abordagem ao autor, que resistiu à revista pessoal e começou a ofender também os policiais militares.

continua após publicidade

Foi necessário utilizar técnicas de imobilização e gás de pimenta a fim de conter o indivíduo, bem como o uso de algemas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

Siga o TNOnline no Google News