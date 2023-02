Polícia prende homem em Marilândia do Sul e recupera van furtada

Da Redação

Segundo a polícia, a van faria transporte de mercadorias roubadas.

A equipe Rotam da Polícia Militar prendeu um homem e recuperou uma van Fiat/Ducato no Bairro Leão do Norte, em Marilândia do Sul na última quarta-feira (01).

De acordo com a equipe, formada pelo Cabo Olanczuk e os soldados, Cláudio Roberto, Gabriel e Almeida após denúncias que uma van com alerta de furto estaria se deslocando até a cidade de Marilândia do Sul, para fazer o transporte de mercadorias roubadas. A equipe se deslocou até o município e intensificou o patrulhamento na região.

Segundo a polícia, em frente a uma cooperativa localizada em uma chácara a equipe visualizou o veículo com as características da denúncia, quando realizaram a checagem no sistema, constatou que a placa seria de uma caminhonete Toyota/Hilux que também estava com o alerta de furto.

Diante da situação os policiais realizaram a abordagem, e o homem informou que estaria somente guardando o veículo para uma outra pessoa. Ao checar o chassi do veículo foi constatado o alerta de furto. O homem e a van foram encaminhados para a delegacia

