Polícia prende homem e apreende menor por tráfico de drogas na região

Um homem foi preso e um menor apreendido pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (23) em Rio Bom, no Vale do Ivaí. No entanto, as ocorrências foram registradas em residências diferentes, segundo a PM.

Conforme os policiais, após denúncias, eles se dirigiram até a residência onde o menor estava. O local funcionava exclusivamente para a venda de drogas, segundo a PM. Ao realizar vistoria na casa, foi encontrado um tablete de maconha dentro de uma caixa que estava enterrada no jardim.

Após dar voz de apreensão ao menor, os policiais se deslocaram para outra residência ao qual também haviam denúncias de ocorrência de tráfico de drogas. De acordo com os agentes, após entrar na casa, eles encontraram duas pessoas e uma criança de 2 anos, que é filho de um dos adultos quem estava no local.

Em vistoria pela casa, foi encontrado uma sacola em meio as roupas, com cocaína e maconha, além de R$ 848 e outros itens utilizados para a venda das drogas. Foi dado voz de prisão a um dos maiores, conforme os PMs. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul.

