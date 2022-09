Polícia prende homem e apreende adolescente, após furto de espingarda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na terça-feira (6), policiais do Destacamento da Polícia Militar do município de Rosário do Ivaí, prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo e receptação, e um adolescente foi apreendido por ato infracional de furto.

continua após publicidade .

A situação foi registrada no distrito Vila União, após a equipe de serviço receber informação anônima que um adolescente e um maior teriam em data anterior teriam praticado o furto no distrito da Vila União, quando foram levadas ferramentas e duas espingardas.

Os policiais então se deslocaram até a Vila União, e logo na entrada em um bar, foi avistado o adolescente que segundo a denúncia, estaria trafegando pela via pública mostrando a espingarda.

continua após publicidade .

Foi efetuada busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém o menor ao ser indagado sobre a arma de fogo de pronto informou que a teria vendido para outra pessoa.

Sendo então realizado patrulhamento e encontrado o suspeito de comprar a arma na estrada chegando a Vila União. Ele foi indagado sobre a arma e num primeiro momento negou, mas ao ser informado que o menor já teria dito, nesse momento o homem confessou.

Ele relatou que comprou a espingarda pela quantia de R$ 150,00, porém alegou que adquiriu a espingarda para tirar da posse do adolescente, uma vez que seu filho estava sendo ameaçado pelo menor.

continua após publicidade .

O homem também indicou onde havia escondido a arma de fogo, nas margens do Rio do Peixe. Um local de difícil acesso, tendo que andar por cerca de uns 3 quilômetros, entre o pasto e a barranca do rio.

No local foi localizada uma caixa de madeira parcialmente enterrada, com quatro armas de fogo sendo: uma puxa-fieira calibre aparentemente .40 de fabricação artesanal, uma espingarda calibre .32, uma espingarda calibre .36 e uma espingarda de calibre .24, todas sem nenhuma numeração nem mesmo marca para identificação, e diversas munições. Diante da situação o homem recebeu voz de prisão.

O homem e o adolescente foram encaminhados ao hospital municipal para realização de exame de corpo-delito, e após foram levados a 53ª Delegacia de Polícia em Faxinal O Conselho Tutelar de Rosário do Ivaí acompanhou o adolescente durante o procedimento.

Siga o TNOnline no Google News