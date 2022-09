Polícia prende homem com mandado que ameaçava a ex-esposa

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça, no Litoral do Estado

Um morador do distrito de São José, em Marilândia do Sul, foi preso na tarde desta quarta-feira (21). A ex-esposa dele, que mora em Grandes Rios, denunciou o homem à polícia depois de ser ameaçada por ele, ao telefone. A mulher informou à Polícia Militar que o ex-companheiro teria um mandado de prisão em aberto contra ele e que ele estaria morando com a mãe, em Mariândia do Sul.

Verificado no sistema a confirmação do mandado de prisão expedido pela Vara da Família da Comarca de Guaratuba, no litoral do Estado, a Polícia Militar foi atrás do acusado. Em Nova Amoreira, a equipe policial fez contato com a mãe, que informou que ele estaria morando no distrito de São José.

A equipe da PM de Marilândia do Sul seguiu em diligências e localizou o homem no endereço dado pela mãe. O homem recebeu voz de prisão em cumprimento ao mandado judicial e foi entregue à Polícia Civil na delegacia de Marilândia do Sul para as providências legais.

