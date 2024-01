Polícia prende homem com mandado de prisão em aberto por furto

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (04) um homem, de 30 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. A prisão aconteceu em uma residência localizada no conjunto Morar Melhor (Multirão), por volta das 8h.

Segundo os policiais, o homem vinha cometendo diversos furtos no município, sendo que somente no mês de dezembro foram 10 furtos cometidos por ele.



Ainda conforme os agentes, em diversas vezes o suspeito foi visto por moradores dentro de residências da cidade, cometendo os furtos. O próprio homem, inclusive, já teria confessado ser autor dos crimes, de acordo com a polícia. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado para a delegacia da cidade.

