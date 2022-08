Polícia prende dois acusados de agredirem homem em Faxinal

Da Redação

No início da noite de domingo (31), por volta das 18 horas, a Polícia Militar (PM) de Faxinal foi acionada para comparecer ao Hospital Juarez Barreto de Macedo, onde segundo a solicitante deu entrada um cidadão que teria sido agredido por objeto perfuro cortante possivelmente faca.

No hospital foi feito contato com a vítima que relatou ter sido agredido por dois homens. Foi realizado patrulhamento e localizado os autores na residência.

Eles não esboçaram nenhuma reação, e após a prisão ambos foram encaminhados ao hospital para laudos de lesões corporais e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para confecção de B.O.U.

Atropelamento

Ainda no Hospital Juarez Barreto de Macedo, também no início da noite de domingo, foi dado entrada um homem vítima de atropelamento, e que o condutor do veículo teria aparentemente feito uso de álcool.

A PM conversou com a vítima que relatou que estava caminhando pela Rua Jose Maria Bueno nas proximidades da Empresa Adran quando foi atropelado por um VW Golf preto causando-lhe lesão no pé direito. Disse ainda, que o motorista lhe levou até o hospital, e o deixou aos cuidados da equipe médica.

Na chegada da equipe da Policia Militar o motorista já teria tomado rumo ignorado, pois segundo a vítima e funcionários do hospital, aparentemente teria feito uso de álcool.

A equipe fez patrulhamento, porém não houve êxito, me localizar o autor.

