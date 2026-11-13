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AÇÃO CONJUNTA

Polícia prende casal que usou ida ao banheiro para furtar celular em Manoel Ribas

Enquanto a suspeita entrava na casa, o companheiro distraía a vítima no portão; o aparelho foi recuperado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia prende casal que usou ida ao banheiro para furtar celular em Manoel Ribas
Autor Prisão foi resultado do trabalho conjunto das polícias Civil e Militar - Foto: Blog do Berimbau

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar terminou na prisão de um homem e uma mulher nesta sexta-feira (13), na cidade de Manoel Ribas (PR). Eles são acusados de furtar um telefone celular.

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O crime aconteceu quando a mulher pediu permissão à vítima para usar o banheiro da residência. Enquanto a vítima conversava com o companheiro da suspeita no portão, ela aproveitou o acesso livre ao imóvel e pegou o celular, que estava em cima da mesa da sala.

Assim que a polícia foi informada sobre o caso, equipes iniciaram as buscas pela região. Em poucas horas, os policiais conseguiram localizar os dois suspeitos no bairro Santa Rita, onde receberam voz de prisão em flagrante.

Durante as buscas, as autoridades também descobriram que o celular já havia sido repassado a uma terceira pessoa. A polícia foi até a casa desse indivíduo e encontrou o aparelho. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Infração Penal e foi liberado pela polícia logo em seguida.

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Apesar de os envolvidos terem apagado todos os dados do telefone e retirado o chip, o celular estava em perfeitas condições de uso e foi devolvido ao verdadeiro dono.

As informações são do Blog do Berimbau.

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Furto Manoel Ribas polícia civil POLICIA MILITAR Prisão telefone celular
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