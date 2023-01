Polícia Militar tem final de semana movimentado em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

O sábado (14) e a madrugada deste domingo (15) em Ivaiporã foram bastante movimentadas para os policiais militares da 6ª CIPM, com diversas ocorrências registradas no boletim.

Por volta das 11 horas a equipe foi acionada para uma situação de furto, em um estabelecimento comercial na Av. Celso Fumio Makita.

No local foi constatado que a grade da janela dos fundos havia sido arrombada e furtado do local, uma Makita, uma lixadeira, dentre outras ferramentas.

Na estrada rural de Santa Bárbara, a guarnição atendeu uma situação de furto com o autor contido no local. O caso foi por volta das 13h30, feito contato com solicitante, ele passou a relatar que o homem que é morador de sua chácara havia furtado a cerca de uma semana uma motosserra.

Quando ele chegou em sua propriedade foi questionar o morador quanto ao fato, e o rapaz partiu para cima do solicitante, sendo necessário contê-lo.

Diante do interesse de representação do solicitante, o rapaz foi encaminhado a 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.

No final da tarde, na Rua Valentin Talarico, uma mulher ligou para a polícia dizendo que estava sendo ameaçada pela vizinha, e proferindo xingamentos contra ela.

Diante da vontade de representar da solicitante, ambas foram encaminhadas para confecção de termo circunstanciado na sede da 6ª CIPM.

Outra situação de vias de fato e ameaça foi na madrugada deste domingo (15), por volta das 0h20, na Rua Pedro Vanzella Filho, onde o solicitante relatou que estava bebendo com os amigos e entrou em discussão com outro rapaz e entraram em vias de fato. Inclusive, o desafeto do solicitante, o teria ameaçado buscar um revólver e dar um tiro na cara dele.

Quando a equipe chegou ao local, ambos já tinham se evadido. A equipe realizou o patrulhamento, mas não encontrou os envolvidos.

