Polícia Militar salva moradora que caiu em fossa

fonte: Blog do Berimbau

Policiais Militares foram acionados para uma situação de emergência na Rua Rio Negro, Vila Monte Castelo, em Ivaiporã, nesta quinta-feira, 17. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para socorrer uma mulher que caiu dentro de uma fossa.

Quando os policiais entraram na casa, havia um homem apavorado e sem saber o que fazer, próximo a um buraco no canto da cozinha. Ele disse que era um fossa desativada, que cedeu levando junto a moradora Devanir Pereira Azevedo Moreira. Ela estava consciente e orientada, mas reclamava de muita dor na perna e afirmava estar com dificuldades para respirar.

A equipe rapidamente afastou a geladeira e outros móveis, e, após conversar com o marido da vítima, procurou por algo que pudesse ajudar na retirada. Logo encontraram uma pequena escada e um pedaço de corda. Assim, conseguiram alcançar a mão de Devanir e puxá-la para fora.

Ela tinha um ferimento na perna, que estava com sangramento importante, mas sem risco de morte. Logo após ser retirada, o Corpo de Bombeiro chegou no local, e realizou o atendimento da vítima.

Com informações do Blog do Berimbau.