Polícia Militar salva a vida de homem ferido, em Mauá da Serra

Foto publicada no Instagram do 10º BPM

Mais uma boa ação dos policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná! No último domingo, dia 14 de maio, os militares de Mauá da Serra, município localizado no Vale do Ivaí, salvaram a vida de um homem ferido através da utilização de um torniquete.

continua após publicidade

Durante as comemorações da festa da cidade, uma equipe policial foi abordada por um homem que estava com o braço ensanguentado. Os PMs verificaram que se tratava de uma lesão grave e visualmente profunda. A vítima estava perdendo muito sangue.

A ocorrência foi publicada no perfil oficial do Instagram do 10º BPM. Veja no final da matéria.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é esfaqueado na Festa do Milho, em Mauá da Serra

Conforme relatado no post, um dos policiais utilizou técnicas de atendimento pré-hospitalar, fazendo a aplicação de um torniquete e, imediatamente, contendo a hemorragia. O Corpo de Bombeiros de Mauá da Serra foi acionado para prestar os atendimentos necessários.

"O sucesso da ocorrência e a preservação da vida do indivíduo, foi possível graças à atitude proativa e o preparo técnico do militar estadual, que de pronto prestou o devido socorro à vítima", destacou a corporação, na publicação do Instagram.

Confira:

Siga o TNOnline no Google News