Polícia Militar registra três casos de agressão em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) atendeu três casos de agressão física em Ivaiporã, em um único dia. Os registros são de terça-feira (7) e foram divulgados no boletim de ocorrência da PM nesta quarta-feira (8). Os dois primeiros casos estão relacionados a violência doméstica. O terceiro caso foi uma vias de fato em um bar.

continua após publicidade .

Por volta das 7h20, a guarnição foi chamada para a Marechal Deodoro da Fonseca, onde a solicitante relatou que sua neta foi até a residência exigindo dinheiro. Como disse não, a neta passou a realizar xingamentos e a agredi-la fisicamente, tanto a solicitante quanto uma tia que faz uso de muletas e estava no local. A autora deixou o local com seu veículo tomando rumo ignorado.

Na Av. Osvaldo Cruz, a equipe de serviço foi acionada via por volta das 17h40 para atender uma situação de violência doméstica. No local a vítima, que relatou que teve uma discussão com seu irmão, por causa de um celular, vindo então a entrar em luta corporal, causando uma lesão no braço esquerdo da vítima. O suposto autor não se encontrava mais no local.

continua após publicidade .

Por volta das 20 horas, uma mulher ligou para o 190 relatando que sua vizinha na Rua Guaretá estava gritando e pedindo para acionarem a Polícia. No local a mulher contou aos policiais que seu filho havia apanhado de um indivíduo conhecido, que a situação aconteceu em um bar que fica nas imediações.

Questionado à vítima, se necessitava de atendimento médico, o mesmo respondeu que não, sendo orientado. Foi realizado patrulhamento, porém o suspeito não foi localizado.