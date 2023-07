Polícia Militar registra furtos em Jardim Alegre e Ivaiporã

No sábado (15.07), policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) registraram ocorrência de furtos em Jardim Alegre e Ivaiporã, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

No início da manhã compareceu ao destacamento policial de Jardim Alegre um homem relatando que no dia anterior, entre 11h30 e 18 horas, ele estava com o veículo Gol em frente a sua residência no Sítio São Sebastião, Águas dos Patos e teve sua carteira furtada de dentro do carro.

- LEIA MAIS: Homem bêbado é preso em flagrante após bater carro no Vale do Ivaí

continua após publicidade

A carteira continha em torno de R$200,00, dois cartões do Banco do Brasil crédito/débito, documento de identidade, cartão do Sus, certificado de registro do veículo, certificado de registro da motocicleta, CPF e Carteira Nacional de Habilitação. Relatou ainda, que não houve violação das travas do carro, já que o vidro estava abaixado.

Em Ivaiporã o furto foi registrado em uma residência, por volta das 22h40, no Jardim Universitário.

O solicitante relatou aos agentes da PM que foram furtados da casa duas televisões; um notebook Vaio; um notebook Samsung; uma mochila com informações de seus clientes e vários cheques.

continua após publicidade

Também foi levado uma pulseira de ouro; dois pingentes de criança; diversas semijoias; e um celular Samsung S9+.

Em ambos casos as vítimas foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis. Também foram confeccionados os boletins e encaminhados a Polícia Civil que deve investigar os casos.

Siga o TNOnline no Google News