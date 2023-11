Polícia Militar registra furto de celular em pizzaria de Jardim Alegre

Na noite de quinta-feira (23), por volta das 22h45, a Polícia Militar do Destacamento de Jardim Alegre foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência, onde supostamente teria ocorrido um furto na Av. Paraná. Ao chegar no local, a equipe policial fez contato com o solicitante, que estava acompanhado da vítima.

Segundo relatos, a vítima havia ido ao banheiro do estabelecimento e esqueceu seu celular, que possuía na capa um cartão de crédito do Nubank, em cima da pia. Ao perceber a falta do aparelho, ao retornar, não o encontrou mais.

A equipe da PM realizou buscas por imagens das câmeras de segurança da pizzaria, por iniciativa de uma das funcionárias. No entanto, não foi possível identificar as características das pessoas que entraram no local durante o horário do furto. A vítima não soube precisar quem poderia ser o suspeito.

Diante dos fatos a equipe orientou os envolvidos quanto aos procedimentos cabíveis e confeccionou o BOU.

