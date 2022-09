Policia Militar registra dois furtos em residências de Lunardelli

Da Redação

Imagem ilustrativa

Policiais do Destacamento da PM de Lunardelli registraram na quarta-feira (21) furtos em duas residências do município, um na zona rural e outro no quadro urbano.

Por volta das 18h30, uma moradora do Sitio Bela Vista procurou os policiais e relatou que ao sair de casa para trabalhar observou que um homem aos redores de sua casa. Porém devido ao horário, ela se ausentou para trabalhar e quando retornou percebeu que uma centrifuga Muller havia sido furtada.

Mais tarde, por volta das 20h20, equipe acionada para atendimento de outro furto no centro da cidade.

No local os policiais foram informados pelo solicitante, que a janela da residência estava quebrado, sendo que foi levado pelo ladrão, um televisor e um celular.

A vítima relatou que trabalha na Granja Aurora e que saiu de casa para trabalhar por volta das 13 horas do dia anterior. Ao retornar às 2h30 de quarta-feira, encontrou uma das janelas dos quartos arrombada. Ele não soube dizer a marca do televisor, o celular era um Motorola Moto 7 azul.

Ambas vítimas foram orientadas dos procedimentos e confeccionado o BOU que foi encaminhado à Delegacia de São João do Ivaí para as providências cabíveis.

