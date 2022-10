Polícia Militar registra dois casos de lesão corporal em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (1º), a Polícia Militar (PM) atendeu duas ocorrências de lesão corporal em Ivaiporã. Um caso foi no Jardim Belo Horizonte e outro no centro da cidade.

A primeira ocorrência foi por volta das 18h40, na residência os policiais conversaram com a solicitante, ela relatou que seu irmão chegou do bar e estava sentado no sofá do seu lado quando a ex-convivente dele chegou ao portão e começou a gritar e xingar.

A solicitante então foi até a varanda para tentar conversar, quando adentrou o portão e do lado de fora da casa chegou a agredir seu irmão no nariz e nos braços.

Depois entrou na casa e sentou no sofá, foi quando solicitante e agressora entraram em vias de fato. A solicitante tentou se defender e a agressora mordeu seu dedo médio da mão direita, ocasionando pequeno ferimento.

Ainda conforme a Polícia Militar, a agressora estava bastante alterada com sinais de embriaguez.

A solicitante disse ter interesse em representar contra a autora pela invasão e lesões sofridas. Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão e encaminhou ambas para a 6ª CIPM para confecção do termo circunstanciado

Por volta das 19h10, os policiais foram chamados para atendimento de ouro caso. Um homem que foi encontrado ferido caído na calçada no centro da cidade.

No local, a equipe do Samu estava realizando o primeiro atendimento, sendo constatado pelos socorristas dois cortes na face, nariz e um dente quebrado.

A vítima apresentava alto grau de embriaguez, sendo perguntado o que havia acontecido, o mesmo não conseguia relatar, sendo então encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

