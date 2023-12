Policia Militar registra dois acidentes de trânsito em Ivaiporã

O motociclista foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves

A Polícia Militar (PM) registrou dois acidentes de trânsito em Ivaiporã na segunda-feira (25), em um deles o motorista acabou preso por embriaguez ao volante.

Por volta das 14h40 na Avenida Souza Naves foi registrado uma colisão na traseira de um Ford Fiesta.

No local, os agentes identificaram o motorista do Gol que causou o acidente. Durante a abordagem, notaram que ele apresentava sintomas de embriaguez.

Foi realizado o teste do etilômetro que registrou 1,19 mg/l. Diante da constatação da embriaguez, foi dada voz de prisão.

O motorista foi conduzido à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar para a elaboração do boletim de ocorrência. Posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo, com débitos pendentes, foi guinchado para o pátio do Detran.

Acidente entre carro e motocicleta

Já pela manhã, aproximadamente por volta das 10h50, a PM atendeu a outra ocorrência, desta vez na Avenida Maranhão.

O acidente envolveu uma motocicleta e um Ford KA. A equipe do Siate prestou atendimento à vítima, encaminhando-a hospital com escoriações.

O condutor do carro relatou aos policiais que descia a rua Londrina no sentido centro-bairro. Ao cruzar a via, não percebeu a motocicleta e acabou colidindo.

A Honda Biz envolvida no acidente ficou sob a responsabilidade de um amigo da vítima.

