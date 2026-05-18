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DESENTENDIMENTO

Polícia Militar registra confusão em bar na Vila João XXIII, em Ivaiporã

Discussão entre dono de bar e dois homens na Vila João XXIII terminou em registro de termo circunstanciado pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 10:30:38 Editado em 18.05.2026, 10:34:14
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Polícia Militar registra confusão em bar na Vila João XXIII, em Ivaiporã
Autor Confusão foi na Vila João XXIII, após um desentendimento ligado a uma briga anterior. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Dono de um bar e dois envolvidos em uma confusão em bar de Ivaiporã foram levados à 6ª Companhia Independente da Polícia Militar na tarde de domingo (17), na Vila João XXIII, após um desentendimento ligado a uma briga anterior.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 16h10, depois que dois homens foram até o estabelecimento para questionar o proprietário sobre um conflito ocorrido anteriormente no local.

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LEIA MAIS: Discussão entre irmãos termina em ameaça com faca em Ivaiporã

De acordo com o boletim, após o confronto verbal, o dono do bar pediu que os dois deixassem o estabelecimento. No entanto, eles se recusaram a sair. Diante da negativa, clientes precisaram usar força para retirar os envolvidos do local e conter a situação.

No local, os policiais ouviram as partes. Conforme relato dos abordados, a discussão começou porque o proprietário teria se recusado a vender no bar por vingança.

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Ainda segundo os envolvidos, a motivação estaria relacionada ao fato de um dos homens ter cortado anteriormente a energia elétrica do estabelecimento.

Além disso, a PM informou que um dos envolvidos estava com um veículo no local e recusou fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi necessário acionar outro condutor para retirar o automóvel.

Por fim, todos os envolvidos foram encaminhados à sede da companhia para a lavratura de termo circunstanciado.

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