Polícia Militar registra batida entre carro e moto em Ivaiporã

Na noite de quinta-feira (7), por volta das 21h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda Titan 150 e um Fiat Argo, na Rua Léa Valviverde Pirollo, em Ivaiporã. Ninguém ficou ferido.

No local, foi relatado que o carro era conduzido por uma mulher que transitava pela Rua Léa Valviverde Pirollo e no cruzamento com a Rua Carlos Gomes a motocicleta conduzida por um senhor colidiu transversalmente com a traseira esquerda do automóvel.

Após o acidente o homem se evadiu do local ficando somente sua convivente, que afirmou que o condutor da motocicleta no momento da colisão era o convivente.

Diante da situação as partes foram orientadas e a motocicleta foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM.

