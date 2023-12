Polícia Militar reforça segurança no Natal na região de Ivaiporã

Para garantir a segurança da população durante as festividades de fim de ano, a 6ª Companhia Independente, com sede em Ivaiporã, lançou na sexta-feira (1º) a Operação Natal 2023. A ação é realizada pela Polícia Militar do Paraná em todas as cidades do estado.

A ideia é proporcionar à comunidade uma sensação de maior segurança através do patrulhamento ostensivo e preventivo, com o objetivo de reduzir a criminalidade.

O objetivo principal da operação é fortalecer a presença policial, tanto a pé quanto motorizada, concentrando esforços por meio da “Ação Presença” em áreas comerciais, pontos turísticos e locais estratégicos durante os horários de maior movimentação.

Além disso, serão realizadas ações específicas sobre fiscalização e bloqueios de trânsito nos centros urbanos. Equipes ostensivas locais serão destacadas para controlar o fluxo de veículos e identificar possíveis atividades criminosas.

A Polícia Militar enfatiza a importância da participação ativa da sociedade através de denúncias anônimas em caso de crimes, por meio do Dique Denúncia 181 ou entrando em contato pelo WhatsApp da Agência Local de Inteligência (P2 da 6ª CIPM) através do número 43 98862-7120.

