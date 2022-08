Polícia Militar recupera objetos furtados em Ivaiporã

Da Redação

Na tarde de terça-feira (23), a equipe da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã tomou ciência de um furto ocorrido na noite anterior e realizava buscas quando foi solicitada para deslocar até a Rua Marechal Floriano Peixoto, onde a vítima do furto suspeitava estar escondido seus objetos.

No local o solicitante relatou que algumas pessoas teriam dito a ele que seus objetos estariam em uma casa na Rua Marechal Floriano Peixoto, indicando o local para a equipe. Quando os policiais se aproximaram um indivíduo correu para dentro da residência.

Na casa os policiais conversaram com uma mulher que confirmou morar na residência e relatou que a pessoa que correu seria seu esposo. Disse não saber o motivo dele ter corrido, mas autorizava a equipe adentrar a residência.

Ao entrarem, viram que o suspeito havia se evadido por uma porta nos fundos da casa antes mesmo da chegada da equipe.

Durante as buscas foi localizado os objetos furtados na noite anterior. Sendo eles, uma tv Semp Toshiba, dois aparelhos receptor de tv, um tênis da Nike branco, um inalador, uma escova modeladora Britânia, um secador de cabelo azul, uma chapinha, um Air Fryer, dois pacotes de roupas novas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão à moradora e encaminhada para a 54ª DRP juntamente com os objetos furtados para os procedimentos judiciários.

Junto com ela estavam seus dois filhos, um ano e outro de 10 anos, que foram entregues ao Conselho Tutelar que compareceu no local. A mulher relatou ainda que o convivente chegou na residência com os objetos na manhã de terça-feira.

