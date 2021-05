Polícia Militar recupera motocicleta com alerta de furto

Continua após publicidade

Em patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves, a equipe de serviço do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre se deparou com dois homens em uma motocicleta Honda modelo ML 125, foi feita a abordagem uma vez que a motocicleta apresentava escapamento em descarga livre.

Durante a busca pessoal, no adolescente de 16 anos que pilotava a moto e em um jovem de 18 anos que informou ser o dono da motocicleta, nada de ilícito foi encontrado.

Porém, ao checar as informações da motocicleta, a numeração do motor constava com alerta de furto na cidade de Maringá em 15 de maio de 2020, referente a uma motocicleta Honda CBX 200 Strada. O dono da moto disse aos policiais que comprou o veículo na cidade de São Joao do Ivaí de uma pessoa conhecida.

Diante dos fatos, foi dados voz de prisão ao proprietário e apreensão ao adolescente. Ambos foram encaminhados para 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.