Policia Militar recupera Hilux em canavial em Bom Sucesso

O carro foi furtado no dia anterior da cidade de São Pedro do Ivaí.

A Polícia Militar (PM) recuperou um carro furtado na tarde desta terça-feira (25) em um canavial na cidade de Bom Sucesso.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncia que havia uma caminhonete Hilux abandonada na zona rural da cidade.

No local, a equipe verificou o veículo via sistema e constatou que o carro tinha alerta de furto. O veículo foi furtado na segunda-feira (24), da cidade de São Pedro do Ivaí.

A caminhonete foi encaminhado para a delegacia e o proprietário avisado.

Até o momento ninguém foi preso.

Outra ocorrência

Carro é recuperado após ser furtado no centro de Apucarana

A Polícia Militar recuperou um carro, modelo Chevrolet Corsa, que foi furtado no início da tarde desse sábado (23) em Apucarana, no norte do Paraná. O veículo foi encontrado na Rua Vereador José Humeniuk, na área central da cidade, minutos depois de ser levado pelo criminoso.

Conforme o proprietário contou à polícia, ele deixou o carro estacionado na Rua Jamil Soni, também na área central de Apucarana, por apenas 30 minutos, entre as 10h e 10h30, tempo em que o criminoso precisou para furtar o veículo.

Ainda segundo a vítima, o carro foi deixado trancado e com o alarme acionado, mas mesmo assim não foi necessário para impedir o furto.

Minutos depois, a PM localizou o Corsa, que foi levado pelo dono até a delegacia para os procedimentos legais necessários.

