Polícia Militar recupera ferramentas furtadas em Califórnia

Quatro ferramentas, que haviam sido furtadas, foram recuperadas na manhã deste sábado (12), por volta das 11h30, em um terreno baldio, na Rua Alvorada, no centro de Califórnia.

Segundo a PM, a equipe policial recebeu informações de que dois indivíduos estariam oferecendo a compra de ferramentas por preços irrisórios no distrito de Vila Reis, em Apucarana. No entanto, para os interessados pelas ferramentas, a retirada deveria ser feita em Califórnia, próximo à rodoviária da cidade.

Diante das informações, a polícia foi ao local e, após conversas com as conviventes dos suspeitos, localizou as ferramentas em um terreno baldio, que fica localizado à 50 metros da rodoviária.

Os objetos, uma furadeira, uma parafusadeira, um compressor de ar e uma máquina de lavar de alta pressão, foram levados para a delegacia e devolvidos ao responsável, que registrou um boletim de ocorrências na sexta-feira (11).

Os suspeitos pelo furto já estavam presos por tráfico de drogas. Já os homens que estariam tentando vender as ferramentas no Vila Reis, não foram encontrados.