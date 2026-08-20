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TRÂNSITO

Polícia Militar recolhe veículo abandonado no Centro de Ivaiporã

Carro estava estacionado de forma irregular e com as portas abertas na Avenida Maranhão; veículo foi levado ao pátio do Detran.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Militar recolhe veículo abandonado no Centro de Ivaiporã
Autor Carro estacionado irregularmente e com as portas abertas - Foto: Reprodução/Imagem meramente ilustrativa

A Polícia Militar recolheu um veículo abandonado na manhã de quarta-feira (19), na Avenida Maranhão, no Centro de Ivaiporã. A equipe encontrou o carro estacionado irregularmente e com as portas abertas, o que poderia causar transtornos ao trânsito.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o veículo e consultaram a placa. O automóvel foi identificado como um I/Citroen, com emplacamento registrado em Curitiba. No entanto, a placa ainda constava no sistema como pertencente ao município de Quatro Barras, no Paraná.

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Segundo a PM, a consulta também apontou situação normal quanto ao licenciamento e ao chassi. Mesmo assim, a equipe decidiu recolher o veículo devido à forma irregular como estava estacionado.

Além disso, o carro permanecia aberto e poderia atrapalhar a circulação de outros veículos pela avenida. Uma moradora da região, que não quis se identificar, informou aos policiais que o automóvel estava parado naquele local desde a tarde de terça-feira (18).

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Diante da situação, a Polícia Militar encaminhou o veículo ao pátio do Detran. Posteriormente, a equipe confeccionou as notificações relacionadas à ocorrência.

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