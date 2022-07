Polícia Militar prende trio com armas e drogas no Vale do Ivaí

Da Redação

Com eles, foram apreendidas drogas e armas

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de três homens por tráfico de drogas no município de Marumbi, no Vale do Ivaí, durante a tarde desta segunda-feira. Com eles, foram apreendidas drogas e armas.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial recebeu informações anônimas de que dois foragidos da cidade de Mandaguari estariam realizando o tráfico de drogas na cidade Marumbi, utilizando um veículo VW Golf de cor preta.

Após algumas diligências, o veículo foi encontrado Rua Ângelo Spricigo, com dois homens. Ao perceberem a movimentação da viatura, eles fugiram. Mais tarde, o veículo foi visto mais uma vez pelos policiais, desta vez, juntamente com um veículo VW Polo, em frente de uma residência na Vila Rural Flor do Vale.

Um homem estava saindo da residência com mais dois indivíduos e entrou no veículo VW Polo, e apenas um indivíduo que também saiu da residência, entrou no veículo VW Golf e saíram juntos, sentido região central da cidade. Foram solicitadas mais equipes para realizar a abordagem.

Na Rua Paulo Lopes, o veículo parou após ter colidido com um toco de árvore, sendo realizada a abordagem e identificado o condutor de 24 anos, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo com o resultado de morte.

Em revista pessoal, foi encontrada em um dos seus bolsos uma pedra de crack de 42 gramas, no outro bolso, um carregador municiado com 12 munições e mais seis munições soltas, e ainda, uma carteira contendo certa quantia em dinheiro em diversas notas. Em busca no interior do veículo foi localizado uma pistola da marca Taurus 9 mm carregada e pronta para o uso com 13 munições. Dentro de uma bolsa continha ainda uma munição calibre 9 mm deflagrada, um celular da marca Samsung e diversas moedas.

Simultaneamente, a outra equipe policial abordou o veículo Polo, onde foram identificados 3 homens, de 24, 41 e 25 anos. Um deles, portava um revólver calibre 38 e levava duas porções crack pesando 42 gramas e 1,3 gramas de cocaína.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, 44 munições CBC ponta azul e 1 munição CBC .38 SPL, além de dinheiro.

Posteriormente em diligência, as equipes foram até a residência rural um dos detidos mora, e encontrou mais 15 porções cocaína. Além de 4 pedras de crack e 2 porções de maconha. No local também foram encontrados 11 estojos deflagrados de munição cal. 38 e 5 estojos deflagrados de munição cal 9mm além de diversas moedas.

Todos os objetos, armas e presos foram encaminhado e para delegacia de Jandaia do Sul para medidas cabíveis.

