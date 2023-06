Polícia Militar prende três suspeitos de tráfico de drogas em Faxinal

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de quarta-feira (28), três pessoas, dois homens e uma mulher, suspeitos de tráfico de drogas, no Jardim Aracy, em Faxinal. A prisão foi realizada durante cumprimento de mandado em aberto contra um dos envolvidos.

Conforme o relato dos militares estaduais, durante patrulhamento de rotina na cidade, a equipe recebeu uma denúncia que estava circulando no Jardim Aracy um veículo GM Montana branco, e que o motorista estaria com mandado de prisão em aberto.

Foi reforçado o patrulhamento nas imediações e localizado o suspeito saindo no Montana de um mercado. A equipe acompanhou o veículo que entrou em uma residência, em seguida foi dado voz de abordagem ao homem.

Como havia risco de fuga, dois policiais militares fizeram o cerco pela casa ao lado, e viram outro homem que segurava em suas mãos uma porção grande de maconha. Ao ser dada a voz de abordagem ele entrou na residência e dispensou as drogas que estavam em suas mãos no banheiro.

Dentro da residência foi também encontrado uma mulher que estava junto com o suspeito. No banheiro além da porção grande de maconha foi encontrado escondido dentro do ralo diversas porções do mesmo entorpecente que pesou 125,7 gramas, 12 invólucros de cocaína pesando 6,7 gramas e uma balança de precisão.

Os policiais também apreenderam R$ 700,00 em notas diversas, um celular da Samsung e dois REDMI 9, cartões bancários e um notebook.

Os três suspeitos, a droga, dinheiro e os objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.