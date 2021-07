Da Redação

Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Mauá da Serra, com apoio da PM de Marilândia do Sul e do Canil do 10º BPM, prenderam uma mulher de 23 anos, um homem de 24 anos e outro homem de 31 anos, no sábado (24), na Rua Catarina Aires, por tráfico de drogas, associação criminosa.

Um menor foi conduzido à delegacia de Marilândia do Sul para ser ouvido como testemunha. Com os criminosos foram apreendidos 136 pinos de cocaína, 72 porções de crack, 163 buchas de maconha, 44 películas de aparelho celular, R$ 487 em notas diversas, balança de precisão, 44 películas de aparelho celular, R$ 487 em notas diversas, balança de precisão.

Segundo a Policia Militar de Mauá da Serra, eles vinham recebendo denúncias falando sobre o tráfico de drogas neste local. E que o chefe do tráfico seria membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).