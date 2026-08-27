Polícia Militar prende suspeitos e apreende drogas em Jardim Alegre
Abordagem ocorreu na noite de quarta-feira (26), após policiais flagrarem veículo transitando em zigue-zague
A Polícia Militar prendeu três suspeitos e apreendeu drogas na noite de quarta-feira (26), em Jardim Alegre, após abordar um veículo na Rua Luiz Donati.
Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um veículo que transitava em zigue-zague. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha e dinheiro no interior do automóvel.
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Além disso, o condutor foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado apontou presença de álcool.
Os policiais questionaram os ocupantes sobre a origem da droga. Conforme o boletim, eles indicaram um possível fornecedor no Distrito de Bem-te-vi, em Arapuã.
Diante da informação, a equipe contou com apoio da Rotam e foi até o endereço indicado.
No local, os policiais encontraram mais porções de substâncias análogas à maconha. Também foram apreendidas uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.
Com os materiais encontrados, os três envolvidos receberam voz de prisão
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Por fim, os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã. Os entorpecentes, objetos e o veículo também foram apreendidos e entregues à autoridade policial.