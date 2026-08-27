Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
COMBATE ÀS DROGAS

Polícia Militar prende suspeitos e apreende drogas em Jardim Alegre

Abordagem ocorreu na noite de quarta-feira (26), após policiais flagrarem veículo transitando em zigue-zague

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar prende suspeitos e apreende drogas em Jardim Alegre
Autor PMs encontraram uma porção de maconha no interior do automóvel - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar prendeu três suspeitos e apreendeu drogas na noite de quarta-feira (26), em Jardim Alegre, após abordar um veículo na Rua Luiz Donati.

Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um veículo que transitava em zigue-zague. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha e dinheiro no interior do automóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motorista é levado à UPA após Celta parar sobre calçada em Ivaiporã

Além disso, o condutor foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado apontou presença de álcool.

Os policiais questionaram os ocupantes sobre a origem da droga. Conforme o boletim, eles indicaram um possível fornecedor no Distrito de Bem-te-vi, em Arapuã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da informação, a equipe contou com apoio da Rotam e foi até o endereço indicado.

No local, os policiais encontraram mais porções de substâncias análogas à maconha. Também foram apreendidas uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Com os materiais encontrados, os três envolvidos receberam voz de prisão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Por fim, os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã. Os entorpecentes, objetos e o veículo também foram apreendidos e entregues à autoridade policial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CRIME DE TRÂNSITO Delegacia de Polícia Civil drogas apreendidas Jardim Alegre POLICIA MILITAR prisão de suspeitos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV