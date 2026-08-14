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OPERAÇÃO BLOQUEIO

Polícia Militar prende motorista por embriaguez em Ivaiporã

Motorista foi abordado durante operação de bloqueio na Avenida Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (13)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Militar prende motorista por embriaguez em Ivaiporã
Autor Bafômetro foi realizado e apontou 1,07 mg/L de álcool. - Foto: TN Online/Arquivo

A Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante na Avenida Minas Gerais, no Centro de Ivaiporã, na noite desta quinta-feira (13). Ele foi abordado durante uma operação de bloqueio.

Segundo a PM, o veículo branco passou várias vezes pelo local. O motorista estava sem cinto e demonstrava desatenção no trânsito.

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LEIA MAIS: Briga em Ivaiporã deixa mulher e filha com escoriações

Durante a abordagem, os policiais perceberam dificuldade na fala, odor de álcool, olhos avermelhados e sonolência.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 1,07 mg/L de álcool.

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Ele recebeu voz de prisão, foi levado à sede da companhia e depois encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O veículo foi guinchado ao pátio porque não havia uma pessoa responsável para retirá-lo.

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embriaguez ao volante ivaipora POLICIA MILITAR prisão em flagrante Segurança no Trânsito teste do bafômetro
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