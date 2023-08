Polícia Militar prende jovem com 1 quilo de maconha em Califórnia

Tablete de maconha foi encontrado no banco traseiro do carro

Um jovem de 18 anos foi preso e um quilo de maconha apreendido neste sábado (5), pela Polícia Militar (PM), em Califórnia, no norte do Paraná. A droga foi localizada pelas equipes dentro de em um GM Astra após o registro de denúncia.

Conforme o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com base nas informações, uma equipe abordou o Astra de cor vermelha e durante a vistoria foi encontrado no banco traseiro do veículo um tablete de maconha pesando 1 quilo e R$ 152 em dinheiro. O motorista do carro foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O carro também foi apreendido pela polícia.

Ocorrências de uso de drogas aumentaram na região

O número de flagrantes policiais envolvendo o uso ou consumo de drogas aumentou 31,5% na região de Apucarana (PR). Os dados são do Relatório Estatístico Criminal do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Pública (Sesp-PR), divulgado nesta quinta-feira (3).

Foram 217 registros de usuários de drogas de janeiro a junho de 2023 na 18ª Área Integrada de Segurança Pública (AISPs) de Apucarana, que engloba os 26 municípios do Vale do Ivaí. No mesmo período do ano passado, foram 165 casos, o que representa um aumento de 31,52%.

Já o número de ocorrências de tráfico de drogas na região ficou praticamente no mesmo patamar, com leve oscilação para cima. Foram 223 casos no primeiro semestre deste ano contra 218 no passado, um aumento na ordem de 2,29%.

