Polícia Militar prende homem após furto em residência de Lunardelli

O furto ocorreu em uma casa na Rua Rio Grande do Sul

Por volta das 14 horas, um homem foi preso em Lunardelli, acusado de ter realizado um furto em uma casa na Rua Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a moradora não se encontrava na casa, e a equipe policial foi acionada por vizinhos.

Chegando ao local, a guarnição constatou várias pessoas ao redor da residência, onde o suspeito possivelmente ainda se encontrava.

Em contato com a solicitante, ela informou que viu uma pessoa já conhecida no meio policial pulando o muro e quebrou a fechadura da janela do fundo da residência.

Os policiais entraram na casa, porém o autor não estava presente, sendo deixado para trás um aparelho grill e uma sacola de plástico com algumas taças e moldes em papel para costura.

Diante das informações foi feito patrulhamento e a equipe localizou o suspeito na casa de sua mãe. Foi dada voz de prisão e o suspeito encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí junto com os objetos do furto.

