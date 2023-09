Polícia Militar prende homem após furto de bicicleta em Ivaiporã

Um homem foi preso em flagrante, na manhã de quarta-feira (27), após furtar uma bicicleta na Rua Vereador Hélio Mathias, no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã.

continua após publicidade

Conforme a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela cidade quando foram abordados pelo solicitante, ele disse que esqueceu a tulha aberta e que foi furtada do local uma bicicleta Monark cargueira vermelha com uma garupeira traseira na cor alumínio.

- LEIA MAIS: Trote em lancheria movimenta Polícia Militar em Ivaiporã

continua após publicidade

Relatou ainda, que um homem que estava trabalhando próximo a residência dele, viu o indivíduo furtando a bicicleta e passou as características.

Sendo iniciado diligências, a bicicleta foi encontrada em uma bicicletaria na Av. Paraná, onde foi relatado que um homem magro com bigode a levou para o para que fosse feita a troca dos pneus.

Enquanto era colhido as informações, os policiais viram no bar ao lado da bicicletaria um indivíduo com as mesmas características repassadas. O homem foi abordado e confessou o furto e disse que venderia a bicicleta por uns R$ 50,00.

Ele foi preso por furto e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News