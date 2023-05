Polícia Militar prende homem acusado de espancar mulher em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 22 horas, a equipe policial atendeu uma ocorrência de violência doméstica em Faxinal no centro da cidade.

No local, os policiais militares conversaram com a vítima, que relatou que tem um relacionamento com o rapaz há mais de cinco anos e tem uma filha de um ano, mas que não moram juntos.

Disse ainda aos policiais que o autor foi até a residência dela para ver a filha do casal e em determinado momento tiveram uma discussão dando início a uma briga.

Em determinado momento, ele desferiu vários golpes em seu rosto e a derrubou no chão e ainda a golpeou na cabeça com socos causando visíveis lesões no rosto. A vítima de violência doméstica apresentava um sangramento na boca.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão sendo necessário o uso de algemas devido ao estado agressivo do autor.

Ambos foram conduzidos para exame de lesões corporais e posteriormente encaminhados para a 53ª Delegacia Regional de Polícia para as providências de polícia judiciária.

Outro caso de violência doméstica na cidade

Pela manhã a PM atendeu outro caso de violência doméstica em Faxinal, em uma residência na Rua Padre José Kotlinski.

No local feito contato com uma mulher, ela relatou que teve uma discussão com seu ex-amásio, enquanto ele retirava seus pertences de dentro da residência.

Indagada sobre ter sofrido ameaças ou agressões, ela disse que não.

Posteriormente, após a saída do homem, a mulher informou que ele faz ameaças e teria dito que matará o filho dela, por causa de uma via de fato ocorrida entre ambos no passado, e ela teme que mal maior venha ocorrer com seu filho.

Ela também pediu medida protetiva, e foi orientada pelos policiais a procurar à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para tomar as medidas pertinentes ao caso.

