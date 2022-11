Polícia Militar prende grupo suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Militar abordou e prendeu em Ivaiporã, na madrugada deste sábado (26) um grupo de jovens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Av. Ladislao Gil Fernandez. Dois adolescente de 16 anos também foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM durante patrulhamento com vistas a reiteradas denúncias de tráfico de drogas que estaria ocorrendo nas imediações do estacionamento de uma empresa comercial na Av. Ladislao Gil Fernandez, intensificou o patrulhamento pela região.

No início da madrugada, por volta das 0h30, a equipe policial avistou várias pessoas no local, as quais ao avistarem a viatura tentaram dispersar e dispensar objetos.

Diante dos fatos foi realizada a abordagem no grupo e acionada outras viaturas para apoio.

Durante busca pessoal foi encontrado com um rapaz nove buchas de maconha, pesando 18 gramas, prontas para a venda e R$ 91,00 em notas trocadas.

Com o segundo, que tem duas passagens por tráfico, R$ 510 em dinheiro; com o terceiro R$ 65,00 e com o quarto, que tem uma passagem por tráfico, um celular dourado.

Durante as buscas pelo terreno para verificar os objetos arremessados foi localizada uma chave de um veículo Picasso, outro masculino assumiu a posse do carro.

Foram realizadas veicular foi encontrado buchas de cocaína, pesando 1,65 gramas, prontas para a venda.

Dois adolescentes também foram encontrados escondidos em um matagal próximo ao local da abordagem, ambos de 16 anos. Ainda no terreno foi encontrado outro invólucro com 13 buchas de cocaína, pesando 4,5 gramas.

Os abordados foram indagados sobre a posse da droga, porém ninguém assumiu.

Após a chegada na 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência os menores passaram a afirmar que toda a cocaína era deles, inclusive os invólucros encontrados no interior do carro, com intuito de livrar os demais envolvidos.

Ainda segundo o boletim da PM, o condutor veículo Picasso possui três passagens por tráfico de drogas; e outros dois abordados também possuem passagem pelo mesmo crime.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as providências cabíveis.

