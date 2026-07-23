Polícia Militar prende dois homens com mandados em aberto em Ivaiporã

Prisões foram realizadas pela equipe da Rotam durante patrulhamento em duas avenidas da região central da cidade

A Polícia Militar prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto na quarta-feira (22), em Ivaiporã. As prisões foram realizadas por equipes da Rotam durante patrulhamento na região central do município.

A primeira ocorrência foi registrada às 16h10, na Avenida Brasil. Conforme a PM, os policiais identificaram um homem que era procurado pela Justiça. Após a abordagem, ele foi informado sobre o mandado de prisão e encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen).

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Pouco mais de duas horas depois, às 18h38, outra equipe da Rotam cumpriu um segundo mandado de prisão na Avenida Pedro Koltun. O homem foi localizado durante patrulhamento e preso no local.

A Polícia Militar não informou a identidade dos detidos nem os motivos dos mandados de prisão. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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