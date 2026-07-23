Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ORDEM JUDICIAL

Polícia Militar prende dois homens com mandados em aberto em Ivaiporã

Prisões foram realizadas pela equipe da Rotam durante patrulhamento em duas avenidas da região central da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 11:21:48 Editado em 23.07.2026, 11:21:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar prende dois homens com mandados em aberto em Ivaiporã
Autor Mandados foram cumpridos pela Rotam - Foto: PMPR/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto na quarta-feira (22), em Ivaiporã. As prisões foram realizadas por equipes da Rotam durante patrulhamento na região central do município.

A primeira ocorrência foi registrada às 16h10, na Avenida Brasil. Conforme a PM, os policiais identificaram um homem que era procurado pela Justiça. Após a abordagem, ele foi informado sobre o mandado de prisão e encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher denuncia ameaças do companheiro e caso vai à delegacia em Ivaiporã

Pouco mais de duas horas depois, às 18h38, outra equipe da Rotam cumpriu um segundo mandado de prisão na Avenida Pedro Koltun. O homem foi localizado durante patrulhamento e preso no local.

A Polícia Militar não informou a identidade dos detidos nem os motivos dos mandados de prisão. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ivaipora JUSTIÇA MANDADOS DE PRISÃO Patrulhamento POLICIA MILITAR Rotam
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV