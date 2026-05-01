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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Militar prende dois e apreende cocaína na PR-466, em Lidianópolis

Dupla em motocicleta foi abordada pela Rotam após denúncia de tráfico; droga renderia mais de 80 porções

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 07:52:49 Editado em 01.05.2026, 07:52:43
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Polícia Militar prende dois e apreende cocaína na PR-466, em Lidianópolis
Autor Quantidade apreendida poderia render mais de 80 porções para venda - Foto: Reprodução/PMPR

A equipe Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu dois homens e apreendeu 37,8 gramas de cocaína na PR-466, na área rural de Lidianópolis, na tarde de quarta-feira (30), após denúncia de tráfico de drogas. Segundo a PM, a quantidade apreendida poderia render mais de 80 porções para venda, com valor superior a R$ 4 mil.

A equipe Rotam recebeu informações de que dois suspeitos, em uma motocicleta Yamaha vermelha, sairiam de Jardim Alegre para buscar entorpecentes em Lidianópolis. Diante da denúncia, a equipe intensificou o patrulhamento na entrada da cidade. Pouco depois, os policiais localizaram a motocicleta com as características repassadas.

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Conforme a PM, após entrarem em Lidianópolis, os suspeitos deixaram o município e aceleraram bruscamente ao perceberem a presença da viatura. A Rotam iniciou acompanhamento tático por aproximadamente um quilômetro até realizar a abordagem.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Porém, com o passageiro, os policiais localizaram três porções de cocaína in natura escondidas dentro do shorts, próximo à cintura. A droga apreendida pesou cerca de 37,8 gramas.

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O passageiro recebeu voz de prisão no local. Segundo a PM, ele estava agitado, o que exigiu o uso de algemas. O condutor também foi detido e encaminhado junto com o suspeito.

Na sequência, os dois homens foram levados à sede da Polícia Militar, em Ivaiporã, para registro da ocorrência. Posteriormente, entregues à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as providências cabíveis.

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cocaína Lidianópolis POLICIA MILITAR prisão em flagrante Rotam trafico de drogas
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