Polícia Militar prende casal e apreende porções crack em Ivaiporã

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da de Polícia Militar (6ª CIPM), prenderam um casal suspeito de comercializar crack na residência. A ação policial aconteceu por volta das 17h30 na quarta-feira (17), em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

Os policiais estavam em patrulhamento pela Vila Monte Castelo e avistaram dois homens saindo de uma residência alvo de diversas denúncias de venda de drogas e intensa movimentação de usuários.

Em busca pessoal foi localizado com um deles cinco pedras de crack que juntas pesavam 0,5 gramas. Ambos disseram ser usuários e que haviam adquirido da casa que haviam saído, sendo então dada voz de prisão.

Diante do flagrante os policiais fizeram contato com o casal que mora no local, porém negaram a traficância.

Sendo realizada buscas na moradia, foi encontrado um pote com 18 pedras de crack, prontas para o comércio que pesaram 2,6 gramas.

Em outro invólucro foi encontrado quatro pedras maiores que somadas pesaram 66,8 gramas e mais nove pedras menores pesando 13,5 gramas, bem como diversas lâminas de barbear, que são utilizadas para fracionar as pedras. No total foram localizados dentro da residência 82,9 gramas.

Também foi encontrado na casa uma balança de precisão com resquícios de crack, e dentro de uma lata preta a quantia de R$304,00 em notas e moedas diversas e um cheque em branco.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao casal pelo crime de tráfico de drogas.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

