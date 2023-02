Polícia Militar marca presença e alegra aniversário no Vale do Ivaí

Da Redação

A festa aconteceu na área central da cidade

A Polícia Militar (PM) fez a alegria de duas crianças neste domingo (26), ao enviar uma equipe para uma festa de aniversário que aconteceu em Califórnia, município localizado no Vale do Ivaí, no Norte do Paraná.

Um morador da cidade, identificado como João Marcos, entrou em contato com a PM relatando que estava organizando uma festa para o filho Théo, de dois anos de idade, e para o sobrinho Gustavo, de oito, para comemorar o aniversário dos pequenos.

O homem contou aos policiais que toda sua família possui muita admiração pelo trabalho da corporação em Califórnia, e pediu a presença de uma equipe na comemoração. Para fazer a alegria dos aniversariantes e todos os presentes, alguns militares, juntamente com uma equipe do canil, foram até o evento.

A temática da festinha foi toda inspirada na Polícia Militar. Balões, enfeites de mesa e até mesmo o painel de fotos foram confeccionados nas cores amarelo e marrom. Os registros do momento ficaram extremamente fofos, e mostram os pequenos aniversariantes vestidos com o uniforme da PM.

Veja: fonte: Divulgação PM

Após fotos e vídeos, os policiais retornaram ao patrulhamento rotineiro.



