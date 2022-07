Polícia Militar interrompe festa e apreende som em Rio Bom

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) apreendeu aparelhos de som na manhã deste domingo (31), de uma festa que estava sendo realizada durante a madrugada em uma chácara na zona rural de Rio Bom, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

Segundo a PM, a equipe foi chamada até o local por um vizinho que reclamava do barulho alto durante a noite e madrugada. Segundo o morador, ele foi perturbado pelo som das 20h30 de sábado até as 5h10 deste domingo.

As equipes de Novo Itacolomi e de Califórnia também deram apoio à ocorrência. Na chácara, foi constatado pelos policiais que um Fiat Elba estava com o som bastante alto, devido à potência dos aparelhos de som.

continua após publicidade .

A organização informou para a polícia que o evento começou às 21h para cerca de 70 pessoas e, segundo os responsáveis, estava sendo cobrado um valor de R$ 10 a R$ 20 para a entrada na festa, que não possuía alvará para a realização da mesma.

As equipes policiais realizaram uma varredura no local e encontraram vestígios do uso de cocaína e LSD.

A festa foi encerrada e os aparelhos de som foram apreendidos e encaminhados para o destacamento de Polícia Militar de Rio Bom.

Siga o TNOnline no Google News